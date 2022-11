Foligno, beccato con la droga dello stupro in tasca: arrestato giovanissimo

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno arrestato, durante un servizio di controllo nella periferia della città, un 23enne, straniero, per possesso di droga ai fini di spaccio.

I poliziotti hanno individuato il giovane che si muoveva con fare sospetto e a seguito di perquisizione personale lo hanno trovato in possesso di 32 confezioni in cellophane termosaldato contenenti MDMA e 14 incartamenti contenenti ketamina, nonché, denaro contante per circa 500 euro.

Dopo l'identificazione in Commissariato il giovane è stato arrestato e condotto in carcere a Spoleto. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.