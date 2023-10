Spoleto, arrestato con la droga in tasca e 10mila euro in contanti

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Spoleto hanno arrestato un albanese, 22enne per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, recuperando alcune dosi di cocaina, pari a circa 35 grammi, corrispondenti a circa 2.500 euro e oltre 9.500 euro in banconote di vario taglio ritrovate nel proprio domicilio unitamente ad un bilancio e al materiale utile per il confezionamento.

Il giovane è stato notato in centro storico mentre cedeva a un’acquirente di 4 dosi di cocaina per un corrispettivo di 200 euro. Dopo aver assistito alla cessione dello stupefacente, avendo recuperato la droga e i soldi ritenuto provento dell’attività illecita, il personale dell’Aliquota Operativa, con l’ausilio di personale del Radiomobile, hanno proceduto alla perquisizione presso il domicilio ove venivano rinvenute ulteriori 3 dosi e un ulteriore panetto della medesima sostanza per complessivi 33 grammi di cocaina ben riposti vicino a un ingente quantitativo di denaro un bilancino e tutto il materiale devoluto al confezionamento.

Il 22enne è stato condotto nel carcere di Spoleto.