Foligno, calano la droga con un paniere dalla finestra: nei guai quattro donne per spaccio

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno eseguito un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto che dispone misure cautelari a carico di quattro italiane, ritenute responsabili di concorso nei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo l'accusa le donne avrebbero confezionato e spacciato droga presso la loro abitazione, nel centro storico folignate, dove le indagate ricevevano i loro clienti, perfezionando anche decine di cessioni al giorno.

L'indagine è stata condotta con appostamenti, controlli di clienti e filmati ricavati da alcune telecamere di videosorveglianza, che hanno fornito riscontri dell’attività di spaccio.

È emerso che i clienti raggiungevano l'abitazione delle donne, praticamente ad ogni ora del giorno, a volte acquistando lo stupefacente presso il portone di ingresso, altre volte attendendo in strada che gli venisse calato un paniere, nel quale, una volta prelevato il quantitativo di hashish richiesto, riponevano il denaro costituente il corrispettivo della cessione.

Per due delle donne è stata disposta la misura detentiva in carcere, per le altre due il divieto di dimora in Umbria.

In sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato all’interno della abitazione un quantitativo di hashish pari a circa un etto e mezzo, nonché un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento delle singole dosi ed una somma in contanti pari a 3.600 euro, ragionevolmente costituente provento dell’attività di spaccio.