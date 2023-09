Todi, rifiuta di sottoporsi al test antidroga, ma dice agli agenti di aver fumato hashish: denunciato

Gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Todi hanno fermato un automobilista lungo la Strada Statale 3-bis E-45 che procedeva con fare incerto.

L'uomo, un italiano di 31 anni, ha mostrato fin da subito evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’uso di sostanze stupefacenti. Sentito in merito, il giovane ha confermato di aver fatto uso di sostanze psicotrope prima di mettersi alla guida, consegnando poi un contenitore in plastica contenente dello stupefacente risultato poi essere hashish.

Per questo motivo, gli operatori hanno avviato le procedure per sottoporlo alle analisi per comprovare l’assunzione dello stupefacente che, tuttavia, non è stato possibile effettuare per via del rifiuto del 31enne.

L'uomo è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida, che verrà sospesa da 6 a 24 mesi. Il 31enne, inoltre, è stato sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti.