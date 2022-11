Castiglione del Lago, controlli davanti a una discoteca: 6 sorpresi con la droga e 4 alla guida ubriachi

I Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve hanno effettuato un servizio esterno di controllo del territorio in orario notturno a Castiglione del Lago nei pressi di una discoteca di numerose autovetture in ingresso e uscita dal parcheggio del locale.

Sei soggetti sono stati trovati in possesso di stupefacente per uso personale. Due ragazzi poco più che ventenni, a bordo dello stesso veicolo, sono stati trovati in possesso complessivamente di circa 5 grammi di hashish, e dunque segnalati alla competente Prefettura quali “assuntori”. Lo stupefacente è stato sequestrato e al conducente è stata ritirata la patente.

Altri quattro ragazzi sono stati trovati in possesso rispettivamente di uno spinello e un involucro contenente circa 1 grammo di hashish, un grammo di cocaina, un involucro contenente poco più di un grammo di cocaina, uno spinello a base di marijuana.

Due di loro, sottoposti a controllo mentre si trovavano alla guida delle proprie autovetture, sono stati destinatari anche del provvedimento del ritiro della patente. Uno dei ragazzi, alla vista dei militari, ha anche cercato di disfarsi della cocaina in suo possesso, senza riuscirci; tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e tutti e quattro sono stati segnalati alla competente Prefettura quali “assuntori”.

Lo scorso fine settimana, nell’ambito di simili controlli sempre nei pressi di un locale notturno/discoteca di Castiglione del Lago, quattro conducenti erano stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con valori ricompresi tra 1,24 gr/L e 2,07 gr/L.