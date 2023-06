Foligno, spaccia nel bosco e all'arrivo della Polizia impugna un machete: fermato con il taser

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un nordafricano di 25 anni che spacciava in una zona boschiva.

Gli investigatori avevano notato uno strano via vai di persone e ieri mattina all’alba, sono intervenuti dove hanno trovato un uomo, addormentato in un giaciglio di fortuna. Svegliato dai poliziotti, il 25enne ha afferrato un grosso machete, brandendolo minacciosamente in direzione degli operatori. I poliziotti sono stati costretti a utilizzare il taser per bloccare l'uomo.

Il 25enne è stato trovato in possesso di alcuni involucri di hashish, cocaina ed eroina, per un totale di 260 grammi; 1 coltello a serramanico, 1 bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento dello stupefacente, due smartphone e circa 3.000 euro. Vista l’estensione dell’area, gli operatori hanno richiesto l’ausilio del personale cinofilo al fine di effettuare un accurato controllo della zona ed è stato così possibile rinvenire, occultata tra la vegetazione, altri 100 grammi di hashish; un coltello, altri due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L'uomo è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e violazione delle norme sull’immigrazione.