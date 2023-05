Umbertide, al lavoro per garantire il rientro a scuola agli studenti di Pierantonio

Il sindaco Luca Carizia e il vice sindaco Annalisa Mierla hanno incontrato i rappresentanti di classe e le dirigenti scolastiche per un confronto sul futuro degli studenti di Pierantronio.



L'incontro si è svolto nel pomeriggio di venerdì 5 maggio presso la sala del Consiglio comunale dove erano presenti, oltre ai rappresentanti degli studenti, le dirigenti scolastiche Paola Avorio e Silvia Reali.

Un confronto molto utile per parlare della situazione che interessa la scuola media di Pierantonio e i suoi alunni, che a causa del sisma del 9 marzo scorso sono stati trasferiti dalla frazione alla scuola media del capoluogo, vista la dichiarazione di inagibilità del plesso scolastico della frazione.

Saranno valutate tutte le opzioni possibili e percorribili che permettano un riavvicinamento degli studenti a Pierantonio. L'amministrazione comunale ha ringraziato le dirigenti scolastiche Paola Avorio e Silvia Reali per il grande lavoro svolto e per il grande contributo dato, nell'accogliere gli studenti delle medie e delle elementari a pochi giorni dall'evento tellurico, che si son dette soddisfatte per il contributo dato.

Ad oggi gli alunni sono ospitati in maniera ottimale presso la struttura delle scuole medie del capoluogo, insieme a tutti gli altri studenti delle medie umbertidesi. Dopo aver ascoltato gli interventi dei vari rappresentanti dei genitori, il sindaco e la vice sindaco di Umbertide hanno sottolineato l'importanza di lavorare su due piani, quello dell'emergenza e quello della ricostruzione.