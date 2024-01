Todi, compie 90 anni e dona tutto agli orfani dell’Arma dei Carabinieri

Filippo Buconi ha da poco compiuto 90 anni e nel giorno del compleanno ha chiesto agli invitati di fare un'offerta in denaro che sarebbe stata interamente destinata all’Opera nazionale assistenza orfani militari Arma Carabinieri, ente al fianco di tutti i figli dei carabinieri che hanno perso il proprio genitore.

Per questo semplice gesto di generosità e altruismo il signor Filippo, arruolato nel 1951 ed in servizio nell’Arma per 11 anni, per poi avviare un nuovo percorso di vita, con ruoli di rilievo, all’interno di un’importante impresa a carattere internazionale, ieri è stato invitato dai Carabinieri della Compagnia di Todi, ove, accolto dal comandante, Capitano Giovanni De Liso, ha ricevuto alcuni semplici doni inviatigli dai ragazzi dell’Ente ed una lettera di ringraziamento firmata dal loro Presidente, Generale di Corpo d’Armata Ugo Zottin, già Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

L’Onaomac, è un ente morale fondato nel 1948, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, con lo scopo di assistere gli orfani dei militari dell’Arma nel loro percorso di formazione scolastica, sino all’inserimento nel mondo del lavoro o al conseguimento del titolo di laurea.