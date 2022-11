Norcia, irregolarità nel cantiere edile: oltre 5mila euro di multa per il titolare della ditta di tinteggiatura

I Carabinieri del Radiomobile di Norcia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia hanno svolto un servizio coordinato finalizzato al controllo dei cantieri edili per la verifica dell’adempimento delle misure in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, della regolarità dei rapporti di lavoro, nonché per il contrasto al fenomeno del lavoro nero.

I Carabinieri hanno eseguito l’ispezione presso un cantiere edile situato a Norcia ed impegnato in lavori di tinteggiatura di uno stabile oggetto di riparazione e miglioramento sismico.

Denunciato il legale rappresentante dell’impresa edile, in quanto presunto responsabile delle violazioni della mancata sorveglianza sanitaria un lavoratore e impiego di un lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria.

Per tali violazioni è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e contestate violazioni amministrative per un importo di 4.300 euro e ammende per circa 1.200 euro.