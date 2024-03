Magione, lascia dopo 34 anni di lavoro: in pensione Paolo Orecchini, capo area urbanistica, cultura, attività produttive e turismo

“Ho avuto la fortuna, in quell’età in cui si sceglie l’indirizzo scolastico, di individuare il percorso giusto che mi ha permesso di fare un lavoro che ho molto amato”. Così Paolo Orecchini, capo area dei settori urbanistica, cultura, turismo e attività produttive del Comune di Magione, in pensione da pochi giorni, ricorda il momento in cui scelse di frequentare l’istituto per geometri di Perugia.

Il primo rapporto con il Comune di Magione per Paolo avviene a ventitrè anni quando, in conseguenza del decesso dell’allora responsabile dell’ufficio tecnico, Giulietto Alberti, e del subentro nel suo incarico di Gianfranco Tancetti, si libera un posto di tecnico.

“Mi chiamò l’allora assessore Massimo Alunni Proietti – ricorda – proponendomi una collaborazione da esterno che accettai molto volentieri. Ero giovane ma già con una buona esperienza e lavorare con un’amministrazione era un bel salto di qualità. Nel 1989 uscì il concorso che vinsi anche se ci fu il blocco delle assunzioni per cui effettivo entrai nel 1990 insieme a Carlo Cerbini con cui avevo studiato”.

Ma è il 2016 che segna un importante cambiamento nella carriera di Paolo Orecchini. “In quell’anno – racconta – in vista del pensionamento della responsabile dei settori cultura, turismo e attività produttive, Paola Ippolito, detti la mia disponibilità per quel posto, disponibilità che venne accolta dal sindaco Giacomo Chiodini. Forse, almeno all’inizio, questa figura tecnica sembrava mal conciliarsi con settori come quello culturale ma, come poi i risultati hanno favorevolmente dimostrato, si è dimostrato il contrario”.

Sul futuro l’ex-dirigente non si sbilancia “Ora è il momento del riposo – afferma – poi c’è mia moglie, le mie figlie, un nipotino. Per il resto mi do tempo. Amo i cambiamenti e questo è un altro momento della mia vita che vivrò con il desiderio di conoscere cose nuove che mi ha sempre caratterizzato”.