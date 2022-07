Dimesso dall'ospedale di Roma raggiunge Assisi senza dire nulla ai parenti perché vuole incontrare il suo Dj preferito

Esce dall'ospedale a Roma e senza dire nulla ai familiari raggiunge Assisi perché vuole incontrare il suo speaker preferito che lavora in una nota emittente radiofonica umbra.

Il fratello dell'uomo ha chiamato il Commissariato della Polizia di Stato “Aurelio” di Roma per segnalare che il fratello, dopo essere stato dimesso dall’ospedale e senza avere con sé il cellulare, non aveva fatto ritorno a casa.

Gli agenti, dopo aver chiesto ulteriori informazioni, hanno appreso che l’uomo – classe 1968 – era un appassionato di musica e in particolare assiduo ascoltatore di una nota emittente radio con sede ad Assisi.

Gli operatori, a quel punto, hanno immediatamente informato dell’accaduto i colleghi del Commissariato di Assisi che hanno inviato una pattuglia presso l’indirizzo dell’emittente al fine di verificare la presenza del 53enne.

Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato l’uomo che, sentito in merito, ha riferito di essere un fan della radio e di voler incontrare lo speaker.

I poliziotti, dopo aver informato i familiari che il 53enne era stato ritrovato in buone condizioni di salute, lo hanno accompagnato nella sede dell’emittente radiofonica per incontrare il suo beniamino per poi tornare a casa.