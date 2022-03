Deruta: nasce "Cuore e Parole", lo sportello per aiutare i cittadini in difficoltà

Un sportello dedicato all'ascolto dei cittadini. Sarà attivo dal 26 marzo a San Nicolò di Celle, e a seguire a seguire, il 2, 9, 30 aprile; il 7, 21, 28 Maggio; e l’11 Giugno, con orario dalle 9 alle 12. Il servizio gratuito, voluto dal Comune di Deruta, avrà sede nei locali dell'ex Gil.

Il servizio "Cuore e Parole" viene attivato dall'amminstrazione comunale dopo aver raccolto "tantissime richieste di aiuto da parte dei nostri cittadini e si è posta all’ascolto delle nuove esigenze della popolazione. E’ con questa finalità – affermano il sindaco, Michele Toniaccini e l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Canuti - che la Giunta ha proposto l’attivazione di un ulteriore servizio, in via sperimentale e gratuito, di counseling”. Sindaco e assessore spiegano che “la priorità è non lasciare soli cittadini e famiglie, soprattutto in questo periodo di grandi difficoltà”.