Deruta, perdita d'acqua e smottamento in via Monte Cerviano: strada chiusa al traffico

La rottura di una tubazione di Umbra Acque e la fuoriscita di acqua hanno provocato uno smottamento in via Monte Cerviano, a Deruta, creando disagi e preoccupazione, noostante il Comune sia subito al lavoro per ripristinare la situazione e risolvere in tempi brevi il problema.

La perdita e lo smottamento hanno anche imposto l'interruzione della circolazione stradale. Il Comune di Deruta ha subito contattato Umbra Acque, la quale ha attivato l’assicurazione, affidando però l’onere dei lavori di ripristino direttamente al Comune di Deruta.

“Quanto accaduto in via Monte Cerviano – spiegano il sindaco, Michele Toniaccini e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Marinacci – sta creando, ovviamente, disagi ai cittadini e alla circolazione stradale. Da parte nostra, abbiamo messo in atto tutte le procedure perché si arrivi a soluzione del problema quanto prima".

Dopo un sopralluogo dei tecnici comunali, per verificare l'ipoesi del senso unico alternato lungo la strada oggetto dello smottamento, è stato deciso di chiudere la stessa al traffico in quanto non era possibile garantire la sicurezza delle circolazione.