Deruta, nasce il progetto di "welfare leggero" con i volontari di Azione civica

Entrerà nel pieno dell’operatività, da lunedì prossimo, il servizio gratuito di welfare leggero a Deruta: questa mattina, il sindaco Michele Toniaccini e il vicesindaco Cristina Canuti hanno presentato il servizio e inaugurata la sede in via Borgo Garibaldi, dell’associazione Azione Civica che gestirà il progetto.

Erano presenti gli altri membri della giunta, consiglieri comunali, il presidente di Azione civica, Rodolfo Nardoni, i volontari dell’associazione, cittadini e don Nazareno che ha benedetto la sede.

Il progetto è finanziato dalla Regione Umbria, attraverso la Zona sociale 4.

Il sindaco ha definito la nuova sede uno “spazio di condivisione sociale”: “Il welfare leggero comprende tutta una serie di azioni a beneficio della popolazione e della comunità. L’obiettivo di questi progetti, fondamentali, è quello di migliorare la qualità di vita degli anziani, attraverso azioni innovative di assistenza o di promozione del benessere delle persone anziane, in un’ottica di sostegno all’anziano e, quindi, alla famiglia e di un invecchiamento attivo.

Prosegue, così, la costruzione di una comunità sempre più solidale, inclusiva, capace di dare risposte efficaci alla crescente domanda di assistenza di base o, come in questo caso, di anticiparle”.

Il vicesindaco Canuti, con delega al Sociale ha parlato del progetto in termini di “responsabilità collettiva”, ribadendo la forte volontà di questa Amministrazione alla “realizzazione di questo ulteriore progetto che si pone come rafforzamento della rete di prossimità”. Ha evidenziato la “proficua collaborazione fra pubblico e privato sociale” tesa a “dare maggiori garanzie per un’assistenza più puntuale e ampia alle persone anziane autosufficienti e alle loro famiglie”.

Sindaco e vicesindaco hanno ringraziato la Regione Umbria per il finanziamento e la Zona sociale 4 con il sindaco Francesca Mele per il supporto e il coordinamento dato. Oltre ai volontari, all’ex presidente dell’associazione, Giampiero Cardinali, al primo presidente, Alberto Biagini, al segretario Giorgio Giorgini e a Claudia Catria, operatrice welfare.

Il presidente di Azione civica Nardoni ha spiegato l’obiettivo dell’associazione che “nasce proprio per dare un contributo concreto al territorio, per innalzare la qualità di vita dei cittadini, per assicurare un ulteriore strumento di supporto alle persone anziane autosufficienti”.

Subito dopo l’inaugurazione è partito il primo servizio di welfare leggero, con alcuni anziani a bordo del veicolo messo a disposizione dall’associazione.

IL SERVIZIO:

Il servizio è rivolto alla popolazione anziana autosufficiente e con età ≥ 65 anni. I beneficiari sono residenti nel comune di Deruta (Capoluogo e Frazioni).

In particolare, l’attività potrà riguardare il disbrigo di incombenze quotidiane presso il domicilio della persona anziana o nelle sue vicinanze; il pagamento di bollette; la spesa assistita; la consegna della spesa alimentare, beni di prima necessità e farmaci; l’assistenza e accompagnamento per realizzare acquisti di carattere personale; facilitare l’accesso ai servizi pubblici e privati del territorio, anche con accompagnamento protetto mediante mezzi idonei gratuiti, presso farmacie, centri medici, CUP, uffici postali, uffici comunali, mercati rionali, cimiteri.

Il progetto non prevede, al contrario, prestazioni a carattere socio-sanitario e a intensità socio-assistenziale. Il progetto ha una durata di 11 mesi. Si può contattare al numero: 3897918571