Deruta, nasce il gruppo di protezione civile della città: ecco come iscriversi. "Piena collaborazione con il Comune"

E’ stato costituito il nuovo Gruppo Comunale di Protezione Civile di Deruta, un’importante struttura che opererà a supporto dell’Amministrazione, in occasione di eventi calamitosi, durante manifestazioni ed eventi con un afflusso notevole di persone, o in tutte le altre situazioni che ne renderanno necessario l’intervento. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera in piena autonomia tecnica sotto la direzione del Coordinatore su disposizione del Sindaco o suo delegato, tramite il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), qualora attivato, o il “Servizio Comunale di Protezione Civile”, secondo le modalità definite nel Piano di Protezione Civile, o nelle “disposizioni di servizio” ordinate dall’Amministrazione. E’ stato anche approvato il relativo Statuto.

Al via le iscrizioni

L’iscrizione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accoglimento della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento da parte del Coordinatore dei requisiti richiesti. Il Gruppo collabora con gli Uffici comunali nell’espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio, ai fini della sicurezza pubblica e privata.

“La costituzione del Gruppo comunale di Protezione civile – commentano il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Marinacci – era una necessità avvertita da tempo e che ha trovato, in questa Giunta, la sua piena realizzazione. Il Gruppo rappresenta una fondamentale rete di solidarietà, formata da personale qualificato e appositamente formato, su cui la popolazione potrà contare, sempre sotto il coordinamento istituzionale dell’Ente. Deruta presenta anche una fitta e articolata presenza di associazioni che hanno sempre collaborato con questa Amministrazione, e lo abbiamo toccato tutti con mano anche durante l’emergenza sanitaria. Il Gruppo comunale, che nasce per volontà e su impulso dell’Amministrazione comunale, collaborerà con le altre importanti realtà presenti sul territorio”.