Deruta attende il grande raduno del Fiat 500 Club Italia Media Valle del Tevere: partecipanti da tutto il centro Italia

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna a Deruta il 3 Aprile l’ormai classico raduno organizzato dal Coordinamento del FIAT 500 Club Italia della Media Valle del Tevere. Si tratta di un gradito quanto atteso ritorno per la città, per la comunità e per gli appassionati che, specie in un momento di forte incertezza come questo, possono tornare a un momento di spensieratezza per guardare al futuro con rinnovata speranza.

Dato il grande favore riscosso nelle precedenti edizioni, il coordinatore del Fiat 500 Club Italia, Fabio Bistarelli, è pronto ad un rientro in grande stile e, insieme ai collaboratori del coordinamento, ha già predisposto al meglio l’organizzazione della giornata. All’insegna della tradizione e nel clima conviviale che si crea intorno alla piccola storica utilitaria, avranno luogo la visita al Centro storico, il giro turistico e le attività culturali che da sempre connotano l’evento.

“Sarà un bellissimo momento di spensieratezza, a bordo delle nostre auto storiche. Aspettiamo i tantissimi equipaggi che hanno prenotato da tutto il centro Italia, tutti gli appassionati e i curiosi a braccia aperte per tornare a stare insieme in serenità” così ha commentato il coordinatore Fabio Bistarelli.

Appuntamento al 3 aprile a Deruta, quindi, per mettersi al volante del passato, guidando verso il futuro.