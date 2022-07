Deruta, parte l'iter per richiedere il fondo di sostegno per le famiglie numerose voluto dalla Regione: ecco il bando e quando fare domanda

E’ pubblicato sul sito del Comune di Deruta l’avviso per l’accesso ai contributi concessi alle famiglie numerose, con almeno 4 figli. L’avviso, in attuazione del DRG Regione Umbria del 6 luglio scorso, si inserisce nell’ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose ed è finalizzato a sostenere il loro maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso l’erogazione di un contributo economico per l’anno 2022 alle persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal bando. Per la presentazione della domanda c’è tempo fino alle ore 13.00 del 12 settembre 2022. Tutte le informazioni, i requisiti e i dettagli di partecipazione sono sul sito: https://www.comune.deruta.pg.it/2022/07/29/zona-sociale-n-4-avviso-pubblico-per-laccesso-a-contributi-concessi-a-famiglie-numerose-con-almeno-quattro-figli-anno-2022/