Ripristinato in tempi record il servizio di Busitalia a Deruta: riaperte le fermate soppresse

“E’ stato ripristinato il servizio di Busitalia, grazie all’intervento di questa Giunta”: lo rende noto il sindaco di Deruta che, da questa mattina, ha attivato un serrato confronto con Anas e Busitalia, a seguito della soppressione di alcune fermate fra Deruta Sud, Casalina e Ripabianca, e che è sfociato, nel tardo pomeriggio di oggi, nella riattivazione delle stesse.

“Io e la mia Giunta ci siamo impegnati – afferma il sindaco – per dare soluzione, in tempi brevissimi, al problema, peraltro esterno al Comune, e per dare risposte concrete agli studenti e alle loro famiglie. Abbiamo agito per azzerare il disagio subìto questa mattina. Dal confronto telefonico con Anas, è emersa la possibilità di emanare una deroga alla limitazione di carico sul sovrappasso al km 51+420 di Ripabianca su via dei Mille, al fine di permettere la circolazione degli autobus di linea, aventi le caratteristiche indicate da Anas. Una deroga effettuata in sicurezza e dopo ulteriori rilievi che il tecnico incaricato da ANAS - Struttura Territoriale Umbria ha eseguito e che è stata trasmessa a Busitalia, riportante anche le caratteristiche tecniche dei mezzi e le indicazioni che devono essere osservate. Un grande risultato raggiunto grazie a un positivo e costruttivo confronto attivato da questa Giunta con Anas e Busitalia”.