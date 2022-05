Deruta, Toniaccini per il bis: "Continuiamo il lavoro iniziato"

Michele Toniaccini si candida per il secondo mandato da sindaco di Deruta. Questa mattina sabato 7 maggio nella sede della lista civica “Cittadini per Deruta”, il candidato ha voluto presentare partiti che supporteranno la lista civica Cittadini per Deruta, ovvero Fratelli d’Italia, Lega, Partito Socialista, Forza Italia e Azione.

“Continuiamo a migliorare Deruta con idee e progetti innovativi e green. Fare il sindaco è prima di tutto un onore e, se eletto, assolverò al mio ruolo sempre con grande responsabilità, con passione, voglia di costruire, di progettare, in altre parole, intendo continuare, con determinazione, in quel percorso di miglioramento di Deruta che abbiamo iniziato 5 anni fa”: ha esordito così il sindaco uscente, Michele Toniaccini. Che ha sottolineato più volte, “la centralità del cittadino, delle sue istanze”: “Stare in mezzo alla gente, condividere scelte e saper ascoltare, anche le critiche costruttive, sono un esercizio fondamentale per amministrare al meglio una città”, precisando anche che “come avvenuto in questo quinquennio, sono e sarò il sindaco di tutti”.

E ha aggiunto: “In questa nuova candidatura porto la mia esperienza politica e umana, il desiderio di rendere ancora più attrattiva la nostra città, sotto il profilo turistico, ma anche lavorativo e culturale. Lavoro, sicurezza, dignità della persona, salute, socialità e solidarietà, insieme alla famiglia sono i punti cardine dell’azione di un sindaco e della sua giunta. Unitamente ai nostri giovani, ai bambini, agli anziani; spazio alle politiche ambientali e green, all’economia, all’agricoltura. Grande attenzione alla sicurezza sul territorio, allo sport e tempo libero. Deruta ha anche un valore aggiunto, dato dalla sua tradizione d’artigianato artistico che dobbiamo continuare a tutelare e implementare. Ho più volte usato impropriamente il termine città, e mi auguro che a breve non sarà più impropriamente, perché abbiamo attivato, con il consiglio comunale, l’iter per il riconoscimento di Deruta come città, un altro tassello di quel cambio di passo che abbiamo impresso a Deruta”.

Toniaccini ha anche detto che “sarà un secondo mandato di consolidamento, programmazione e realizzazione di nuovi progetti. Siamo pronti a continuare il lavoro iniziato e a mettere in campo nuove idee, ad attrarre nuove risorse, oltre a quelle, più di 7,5 milioni di euro fra ministeriali e regionali, che siamo riusciti a intercettare e a declinare in progetti e servizi. Abbiamo davanti molte altre sfide, a partire dal Pnrr che vogliamo e dobbiamo cogliere pienamente”. Ha, quindi, rivolto un ringraziamento ai partiti che lo sostengono e che sono intervenuti alla presentazione.

Quanto alla squadra che concorrerà per queste elezioni, sarà ufficializzata il prossimo giovedì 12 maggio alle 21, al cineteatro “Posto Unico” a Deruta.