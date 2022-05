Acquista un trattore online, ma il venditore sparisce con i soldi: denunciati in quattro

I Carabinieri della Stazione di Deruta hanno individuato e denunciato quattro uomini dopo la segnalazione di un imprenditore del posto che, attratto dall’inserzione postata su un gruppo tematico relativa alla vendita di un trattore agricolo, interessato all’acquisto del mezzo ha contattato, tramite chat, l’inserzionista accordandosi per un prezzo di vendita di 4.500,00 euro, che provvedeva a versare tramite un bonifico.

La vittima ha raccontato ai Carabinieri che si sono messi subito al lavoro e in poco tempo hanno condotto una serie di accertamenti e investigazioni che hanno consentito di individuare i presunti autori della truffa.

I quattro uomini, tutti italiani, già noti ai Carabinieri per aver messo in atto simili condotte in altre regioni d’Italia, sono stati rintracciati e denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa in concorso.

Ora la loro condotta è al vaglio della Procura della Repubblica di Spoleto.