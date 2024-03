Guida ubriaco e con la patente sospesa: denunciato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto

Guida ubriaco, provoca un incidente e non ha la patente perché sospesa. L'uomo è incappato nei controlli straordinari del territorio a Spoleto.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, gli operatori hanno effettuato diversi posti di controllo e pattugliamenti delle zone residenziali, anche periferiche e più isolate, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.

Durante l’attività i poliziotti, intervenuti per un sinistro stradale, hanno sottoposto al test dell’etilometro il conducente di uno dei veicoli coinvolti, accertamento che ha dato esito positivo. Gli approfondimenti, infatti, hanno permesso di appurare che il conducente si trovava alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito; l’uomo, inoltre, è risultato avere la patente sospesa. Per questi motivi, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, l’uomo è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Il monitoraggio è proseguito con il controllo di 4 esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche circa il possesso delle licenze da parte dei titolari e l’osservanza delle altre norme previste dal Testo unico leggi di pubblica sicurezza, tra cui quelle che prevedono l’obbligo di esposizione nel locale del titolo autorizzativo posseduto, della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati, dell’elenco delle bevande alcoliche, della tabella dei giochi proibiti.

Nel corso dell’intera attività gli agenti hanno identificato 90 persone e sottoposto a verifica 27 veicoli.