Salute del cuore, un defibrillatore davanti alla caserma dei Carabinieri di Gualdo Tadino

Un defibrillatore semiautomatico è stata installato davanti all’ingresso della Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino. Il dispositivo medico, facilmente individuabile con apposita segnaletica verticale, in caso di necessità, sarà liberamente utilizzabile.

Il progetto fa parte di uno specifico piano nazionale predisposto dall’Arma dei Carabinieri che ha acquistato complessivamente 6.339 apparecchi, dei quali uno è stato assegnato proprio alla caserma gualdese. Tutti gli apparati saranno registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 e saranno mappati dalla centrale operativa.

L’operatore potrà in questa maniera dare indicazioni dirette a chi si troverà ad aver bisogno di utilizzare il defibrillatore. Una volta adoperato, lo strumento dovrà essere riconsegnato ai militari che ne provvederanno al ripristino. Per scongiurare il rischio che possa essere danneggiato o portato via senza una reale necessità l’installazione è stata munita di allarme e l’area dotata di sistema di videosorveglianza.