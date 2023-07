Assisi, se ne va in giro per la città, ma aveva un Daspo urbano: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Assisi e della Polizia locale hanno fermato e identificato un 59enne, destinatario di un ordine di divieto di accesso alle aree urbane del comune, emesso lo scorso 28 marzo.

Il 59enne, già noto alle forze dell’ordine, si era già reso responsabile della violazione dell’ordine di allontanamento da alcune aree indicate nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Assisi. Per questo motivo, costituendo un comportamento pericoloso per la Sicurezza Pubblica Urbana, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di episodi molesti o tali da turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore di Perugia aveva adottato il predetto provvedimento di divieto.

Sentito in merito al suo comportamento, l’uomo non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Al termine degli accertamenti è stato denunciato e invitato ad allontanarsi da quei luoghi.