Foligno, danneggia auto in sosta: le telecamere inchiodano il vandalo

Un giorno per identificare il vandalo che ha danneggiato 25 autovetture in sosta nel cento storico di Foligno.

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno identificato un italiano che, dopo aver preso di mira i veicoli, aveva divelto o danneggiato i tergicristalli dei mezzi in sosta, per poi far perdere le sue tracce.

Fondamentale è stata l’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata dagli atti vandalici.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto e dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato.