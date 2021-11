Dalle email allo Spid: a Città di Castello 'nonni digitali' con i corsi Auser

Come spedire una email, apportarsi con la pubblica amministrazione attraverso lo Spid oppure utilizzare un cloud per archiviare e condividere documenti. Operazioni semplici per le generazioni attuali ma piccole 'imprese' per i cittadini più anziani. Ed è questi ultimi che è rivolto il corso per “Nonni in rete”, promosso da Auser (Associazione per l'invecchiamento attivo) dell'Umbria insieme a vari altri partner, che punta a fornire loro degli “strumenti per ridurre il divario digitale intergenerazionale”

L'iniziativa è in pieno svolgimento a Città di Castello (un corso presso il polo Polo Tecnico Franchetti Salviani e un altro presso la vicina scuola Cavallotti) e in varie altre città dell’Umbria. Il corso, completamente gratuito, punta a raggiungere 360 nonne e nonni in tutta la regione ed è parte del più ampio progetto di “Resilienza intergenerazionale”, promosso da Auser Umbria insieme ad Ancescao e Anteas, con il sostegno di Regione e Ministero delle politiche sociali. Auser ha stimato che il 70% dei beneficiari dell’intervento di alfabetizzazione digitale ha una percezione della qualità della vita migliore in termini di inclusività.

“Registriamo un grande interesse intorno a questo progetto, come testimonia l’alta partecipazione anche qui a Città di Castello - ha commentato Manlio Mariotti, presidente regionale di Auser, che ha incontrato oggi nella città tifernate corsisti e formatori -. Questo ci conferma l'utilità del progetto in questa fase post-pandemica, che vede sicuramente gli anziani, insieme ai bambini, come categorie più colpite, a causa di un forte isolamento. Isolamento che - ha concluso Mariotti - anche attraverso gli strumenti tecnologici e digitali, si può combattere, mettendo al contempo a frutto il rapporto intergenerazionale con i più giovani, che padroneggiano a meraviglia questi mezzi”.