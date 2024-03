Dal camino alla casa, incendio in un'abitazione di Gubbio

La squadra dei vigili del fuoco di Gubbio è stata allertata alle 9,55 per incendio camino sfociato in incendio appartamento in località Montileto. All'arrivo sul posto il locale cucina era invaso da fumo e fiamme. I vigik8 hanno provveduto a spegnere l'incendio che si era propagaro nell’ambente, hanno poi evacuato il locale dal fumo con un motoventilatore. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sono in corso le opere di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione.