"Ho fatto un tampone a casa ed ero negativo", denunciato per aver violato la quarantena imposta dalla positività al Covid.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto hanno fermato e denunciato un uomo – classe 1957 – per aver violato la quarantena obbligatoria.

Il 65enne era inserito nella banca dati in quanto positivo al Covid-19 e sottoposto alla misura sanitaria della quarantena obbligatoria.

L'uomo si è giustificato dicendo di aver effettuato il tampone molecolare e di essere a conoscenza della sua positività al Covid-19. Tuttavia, non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa l’obbligo di isolamento domiciliare dalla ASL di competenza, era convinto di essere libero di muoversi, anche in virtù della validità del suo green pass.

Ha dichiarato che, avendo fatto un tampone rapido a casa ed essendo risultato negativo, aveva deciso di recarsi subito dal suo medico di famiglia per il tampone di verifica, nonostante l’appuntamento per il controllo fosse prenotato per qualche giorno dopo.

Gli agenti hanno spiegato al 65enne la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica e lo hanno denunciato per il reato di epidemia, invitandolo a fare immediato ritorno presso la propria abitazione fino al termine del periodo di isolamento.