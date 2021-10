Covid, ultimi giorni di apertura del centro vaccinale di Foligno: tutto spostato a Spello, gli orari

Il Punto Vaccinale Territoriale dell’Azienda Usl Umbria nel complesso Enac di via Cagliari a Foligno, terminerà la sua attività alle ore 18 del prossimo 31 ottobre: tutte le vaccinazioni già programmate successivamente a tale data verranno reindirizzate e riprogrammate al centro polivalente Ca' Rapillo, in via Acquatino 2 a Spello, che ospita anche la postazione tamponi "drive through" e che sarà attivo da martedì 2 novembre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20; sabato dalle ore 8 alle ore 14.