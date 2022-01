A scuola in sicurezza, tre giorni di tamponi gratuiti in farmacia per gli studenti di Magione

Riaprire le scuole in sicurezza, dopo la pausa natalizia. Per questo è stato predisposto un piano di tamponi antigenici gratuiti per gli studenti delle scuole di Magione in tutte le farmacie del territorio comunale nei giorni venerdì 7, sabato 8 gennaio e domenica 9.

I test possono essere effettuati nelle seguenti farmacie: Afas San Feliciano dalle 9 alle 12.30 senza prenotazione; Falini centro storico Magione venerdì dalle 16 alle 19 riservato alle scuole e sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 19; Pimpinelli di Agello nei due giorni la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20, e in aggiunta la domenica; Plus a Bacanella venerdì dalle 8 alle 20 il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. In tutti i casi è consigliata la prenotazione telefonica.

Per accedere al servizio è necessaria la tessera sanitaria e si consiglia di compilare preventivamente il modello di autocertificazione che si può scaricare sulla pagina Facebook Comune Magione.

"Una misura – spiega Eleonora Maghini, assessore alle politiche scolastiche del Comune di Magione – finalizzata a garantire un rientro a scuola in sicurezza perché consente di individuare eventuali casi Covid-19 positivi in modo precoce. In questa fase della pandemia si nota una elevata trasmissione nei gruppi di popolazione più giovane. Spero che tutte le famiglie utilizzino questa opportunità a tutela dei propri figli, dei compagni di classe e del personale scolastico. Un’iniziativa che va ad aggiungersi a tutte le azioni e le campagne che Comune e scuola stanno attuando per diminuire il rischio di diffusione del virus".