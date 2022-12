Covid: moneta celebrativa delle professioni sanitarie, il plauso di Medicus

Nel 2021 la Zecca italiana ha voluto dedicare al personale sanitario la moneta da 2 euro commemorativa delle professioni sanitarie come testimonianza di gratitudine nei confronti di chi ha combattuto il virus giorno e notte, giocando un ruolo fondamentale per la difesa della salute.

Oggi questa moneta è disponibile anche colorata, una versione che mette ancora più in risalto le immagini del medico e dell'infermiera effigiati sul diritto. La moneta è stata colorata successivamente alla sua coniazione per finalità collezionistiche, non è destinata all'utilizzo come mezzo di pagamento ma unicamente come bene artistico e da collezione.

“Accolgo con grande soddisfazione la bellissima iniziativa della Zecca nazionale del conio della moneta dedicata ai sanitari italiani, considerandola un giusto tributo al loro sacrificio. Con orgoglio sottolineo che già nel 2021 con Medicus Premio Gentile da Foligno in occasione dei 700 anni dell'istituzione dell'antica e prestigiosa Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Perugia voluta dal principe della Medicina Gentile da Foligno, morto di peste nel 1348 aiutando il popolo perugino nella pestilenza – afferma Moreno Finamonti, fondatore di Medicus Premio Gentile da Foligno - si decise di premiare l'Ordine dei Medici ed Odontoiatri d'Italia consegnando il premio al presidente dottor Filippo Anelli, tramite la dottoressa Verena De Angelis, presidente dell’Ordine di Perugia, in onore di tutti i medici e sanitari morti in prima linea per la lotta contro il Covid 19. Un plauso allo Stato italiano, un riconoscimento dal grande valore umano, morale e professionale ai tanti operatori socio-sanitari”.