"Diario di un tempo sospeso", la Misericordia di Magione racconta due anni di Covid-19

Verrà presentato giovedì 29 dicembre, ore 17.30, al Castello dei Cavalieri di Malta a Magione il libro voluto dalla locale Misericordia “Diario di un tempo sospeso” in cui vengono ripercorsi, attraverso ricordi, documenti e immagini fotografiche, i due anni dell’emergenza da Covid 19.

Alla presentazione interverranno il sindaco Giacomo Chiodini, Fabrizio Alunni, Governatore della Misericordia di Magione, l’autrice Luigina Miccio. Coordinerà l’incontro Riccardo Marioni. Immagine di copertina Moreno Chiacchiera

“In un mondo dove la memoria storica è sempre più importante – spiegano i promotori – destiniamo anche alle future generazioni in ricordo di ciò che ha dovuto affrontare la popolazione del territorio del Comune di Magione in prima battuta e del distretto del Trasimeno in senso più ampio. I due anni che sconvolsero l’Italia saranno raccontati attraverso una raccolta organizzata delle narrazioni pubblicate sui social, gli articoli dei giornali, le foto, i contributi e i documenti istituzionali oltre che attraverso le parole dei volontari con le loro testimonianze dirette, emotivamente molto intense e come tali degne di essere proposte ai lettori affinché possano scoprirle insieme ai protagonisti.”

Ma non solo una sorta di album dei ricordi dove sono riportate toccanti testimonianze personali, ma anche atti ufficiali delle varie Amministrazioni che hanno concorso alla lotta al Covid-19 e – in generale – alla salvaguardia della salute della popolazione tutta. Circa due anni di lotta alla pandemia registrata dalla sede magionese della Misericordia, certamente punto di osservazione privilegiato per l’incessante e meritoria attività svolta dai volontari.