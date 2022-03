Gualdo Cattaneo, cerimionia pubblica per ricordare Marcello Carloni e le vittime del Covid

Un momento per ricordare le vittime del Covid. Alla presenza del sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini, del presidente della Proloco di San Terenziano Loris De Luca, del parroco don Marcello, delle forze dell’ordine, dei familiari di Marcello Carloni e di tutti gli abitanti di San Terenziano, è stata inaugurata, presso il parco ‘Don Leonello’, la panchina in memoria di Marcello Carloni e tutte le vittime del covid.

Questo è un piccolo gesto per dimostrare vicinanza e affetto alla famiglia Carloni e a tutta la comunità di San Terenziano. La panchina è stata posizionata all’interno del parco Don Leonello, luogo simbolico e di incontro per tutto il paese, un parco dove tutte le generazioni sono cresciute e vi continueranno a crescere.

"La nostra forza è sempre stata quella di sentirci una famiglia e proprio questo sentimento ci ha spinti ad omaggiare chi per San Terenziano c’è sempre stato. Marcello Carloni rimarrà impresso per sempre nei nostri cuori e la panchina è il simbolo per sentirlo ancora in mezzo a noi!" ha ricordato Loris De Luca, presidente della Pro loco.