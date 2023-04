Lo sviluppo del linguaggio e delle funzioni orali nel bambino, una tavola rotonda con l’esperta per tutti i genitori

Lo sviluppo del linguaggio e delle funzioni orali nel bambino e quello che possono fare i genitori. È il tema della tavola rotonda sull’infanzia 0-6 condotta dalla logopedista Francesca Tiberi che si svolgerà mercoledì 5 aprile dalle ore 16, presso l’asilo nido intercomunale “Piccole Impronte” di Tavernelle.

L’evento, organizzato dal coordinamento pedagogico della Rete Lilliput, Polis cooperativa sociale e Scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” si svolgerà con la modalità della tavola rotonda e sarà aperto a tutte le famiglie del territorio.

“L’importanza di una comunicazione efficace con i nostri piccoli e i consigli giusti per una messa in opera di strategie di linguaggio che favoriscano uno sviluppo fisiologico e positivo delle abilità di comunicazione dei nostri bambini – sostiene la logopedista Francesca Tiberi - Questi gli obiettivi alla base del nostro incontro, affinché possa essere un momento di buona informazione e di scambio. Sarò lieta di accogliere dubbi, insicurezze e nuove idee, perché da sempre profondamente convinta che l’impegno di ognuno di noi, faccia la forza di tutti”.

Durante questo anno educativo/scolastico nei tre servizi 0-6 di Tavernelle “Piccole Impronte”, “La Tana degli Orsetti” e la scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti”, sono stati programmati diversi incontri interattivi con le famiglie del territorio. Nel mese di novembre gli istruttori del Centro di Alta Formazione Hands for life hanno condotto un corso di formazione di educazione sanitaria sulla disostruzione pediatrica. Nello stesso mese la psicologa Giada Cerquaglia ha condotto una tavola rotonda sul gioco e la tecnologia, come giocare con i propri figli, trascorrere del tempo di qualità con loro e gestire i tempi di utilizzo di tv, tablet e cellulare. A marzo si è parlato del viaggio della gravidanza oggi, tra gioia, dubbi, ansie ed aspettative con l’ostetrica Beatrice Tiberi.

“I tre servizi 0-6 possono rappresentare un prezioso spazio in cui poter supportare una genitorialità consapevole - afferma Robert Bonini coordinatore pedagogico Rete Lilliput e Polis cooperativa sociale - La preziosa collaborazione di professionisti dell’infanzia come la logopedista Francesca Tiberi, che ringraziamo per la conduzione di questa preziosa tavola rotonda, permetterà la strutturazione di uno spazio di confronto e di condivisione sul tema dello sviluppo del linguaggio”.