Coronavirus, Spoleto: spettacoli all'aperto sospesi e capienza dimezzata al chiuso

La giunta del Comune di Spoleto ha deciso la "sospensione delle manifestazioni culturali e degli spettacoli all’aperto e capienza ridotta al 50% per quelli al chiuso". La misura, in vigore da oggi, mercoledì 29 dicembre e fino al 16 gennaio 2022, spiega una nota del Comune, è stata presa "per contrastare l’acuirsi della diffusione dei contagi da Covid–19".

Una scelta legata, prosegue la nota, "anche alla necessità di limitare situazioni di assembramento e occasioni che possono creare ulteriore carico di lavoro per le strutture della Usl, le farmacie e i medici di base, già fortemente gravati da un rilevantissimo numero di richieste di interventi e prestazioni".

Il dimezzamento della capienza riguarda al momento gli spettacoli "in programma per ‘Un Natale condiviso’ (l’amministrazione comunale e il Teatro Stabile dell’Umbria stanno valutando quali provvedimenti eventualmente adottare per lo spettacolo della Stagione di Prosa ‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’, in programma il prossimo 9 gennaio alle ore 17 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti). Nello specifico è comunque raccomandato l’uso in platea di una poltrona ogni due e la presenza nei palchi di non più di 2 persone (salvo casi eccezionali e motivati). Lo spettacolo Bmv Cabrio Concerto a cappella in programma domenica 2 gennaio alle ore 18 e inizialmente previsto in piazza Pianciani, a seguito delle disposizioni decise dalla Giunta comunale si terrà nella sala superiore del Complesso Monumentale di San Nicolò".



"Si ricorda che nei luoghi dello spettacolo vige l’obbligo di indossare sempre le mascherine FFP2 e di essere in possesso del super green pass", conclude il comune.