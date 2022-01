Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco di Marsciano: riapertura dei nidi comunali spostata al 10 gennaio

Nuova ordinanza del sindaco di Marsciano per arginare il coronavirus. Il provvedimento firmato da Francesca Mele, spiega il Comune, "sospende per il periodo che va da venerdì 7 a sabato 8 gennaio, i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi di età erogati dalle strutture comunali, a gestione diretta e indiretta, che avrebbero dovuto riprendere l’attività proprio venerdì 7 gennaio, e quindi dai nidi Gianni Rodari di Marsciano, Orsa Minore di Papiano e Lilliput Matteo Spinelli di Spina. Anche per queste strutture, come già per gli altri ordini di scuola in base a quanto previsto da una ordinanza della Regione Umbria, la ripresa della didattica avverrà lunedì 10 gennaio, fatte salve ulteriori ordinanze regionali e/o provvedimenti statali che potranno successivamente intervenire".

Il provvedimento del Comune di sospensione dei servizi educativi per il 7 e l’8 gennaio riguarda anche la Scuola comunale di Musica Fabrizio De André, le cui attività didattiche potranno quindi riprendere il 10 gennaio.

"Rimane comunque consentito il lavoro in presenza per gli operatori al fine di svolgere ogni utile attività per la riapertura in sicurezza dei plessi", spiega il Comune.