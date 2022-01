Coronavirus, screening per gli studenti di Montefalco: 10 positivi

Rientro in sicurezza per studenti, docenti e personale degli istituti scolastici di Montefalco, lunedì 10 gennaio. “L’evoluzione dei contagi dell’ultimo periodo in tutta Italia – ha dichiarato il sindaco della città, Luigi Titta –, ha imposto particolari attenzioni per il rientro in classe, rientro che con ordinanza regionale era stato posticipato al 10 gennaio. La nostra Amministrazione, con anticipata programmazione aveva già predisposto due giorni, sabato e domenica, di screening gratuiti per tutti gli studenti residenti nel nostro Comune. Questo, grazie alla collaborazione di molti volontari, si è svolto tutto con successo e importante partecipazione dei ragazzi, ovviamente tutti rigorosamente accompagnati dai genitori”.

I test effettuati sono stati 321 di cui 10 risultati positivi.

“Un ringraziamento particolare va alla Croce Rossa locale – ha proseguito Titta – con i suoi volontari ed in particolare alla referente locale Laura Rinaldi, ma anche alla Farmacia Bartoli con i suoi collaboratori per le forniture dei tamponi e il contributo di personale, alla Protezione civile regionale e ai volontari di comprovata esperienza infermieristica. Un grande ringraziamento va al dottor Francesco Camilli, medico già a riposo dall’attività ma di grande disponibilità collaborativa”.

“A causa dell’improvvisa nevicata – ha concluso Titta –, domenica ci si è anche dovuti impegnare sul fronte della sicurezza viaria, con la nostra Polizia Locale, il personale della Provincia ed i nostri dipendenti dell’area tecnica che hanno messo in atto ogni intervento possibile per assicurare un accesso in sicurezza nei plessi scolastici”.