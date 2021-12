Coronavirus, l'appello del sindaco di Nocera Umbra per Capodanno: "Ai cenoni con green pass rafforzato e test antigenico negativo"

"Green pass rafforzato, ma possibilmente anche tampone antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti": è questo l'appello che il sindaco di Nocera Umbra e segretario regionale della Lega Umbria, Virginio Caparvi, rivolge "a tutti i partecipanti ai cenoni di fine anno, sia all’interno di attività di ristorazione che nelle cene private".

“Tutti noi, al di là del ruolo che occupiamo, dobbiamo sentirci responsabili della nostra salute, ma anche di quella dei nostri familiari – sottolinea Caparvi -, per questo dare impulso alla campagna ‘Capodanno sicuro’ potrebbe significare dare vita ad un atto importantissimo di prevenzione e controllo”.

Per supportare le farmacie, spiega ancora il sindaco, "la campagna ‘Capodanno sicuro’ si avvarrà anche del Palazzetto dello Sport per effettuare i tamponi. Il tutto con la disponibilità di medici, infermieri e volontari della Protezione civile e della Croce Rossa Italiana. Per sottoporsi a tampone, dunque, coloro che volontariamente decideranno di farlo, dovranno recarsi presso la farmacia ‘San Rinaldo’ (Piazza Umberto I) e pagare il tampone (15 euro adulti, 8 euro minorenni), con il relativo scontrino, nei giorni di giovedì 30 e venerdì 31, dalle ore 15 alle ore 18, ci si può recare presso il Palazzetto dello sport. Qui, alcuni infermieri eseguiranno il tampone il cui esito verrà certificato da un medico".