Coronavirus, ordinanza del sindaco di Magione: le regole fino al 9 gennaio, multe fino a 1000 euro

"Pubblicata ordinanza restrittiva: obbligo di mascherina anche all'esterno e limitazione dei momenti conviviali al chiuso nelle strutture di proprietà comunale". Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, annuncia su Facebook l'emanazione di una nuova ordinanza per arginare il contagio da coronavirus.

Ecco le nuove regole fino al 9 gennaio. "Dalle 8 del 21 dicembre 2021 alle 24 del 9 gennaio 2022 - si legge nell'ordinanza - è fatto obbligo di indossare nei luoghi all’aperto ricompresi nell’ambito dei centri abitati del Comune di Magione i dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (mascherine) ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. L’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni, ai soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina nonché a coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità e soggetti che stanno svolgendo attività sportiva".

Dalle 8 del 21 dicembre 2021 alle 24 del 9 gennaio 2022, nell’intero territorio del Comune di Magione "è vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di momento conviviale e ludico ricreativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cene, pranzi, aperitivi, tombolate, feste di compleanno) al chiuso in immobili di proprietà comunale nella disponibilità dell’Ente ovvero dati in concessione e/o locazione a terzi".

Negli spazi aperti, prosegue il provvedimento, "è comunque fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando comunque assembramenti. Resta fermo l’obbligo per tutti di avere sempre con sé i dispositivi di protezione per le vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private".