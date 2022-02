Dopo un anno di stop causa Covid torna 'Nero Norcia': il calendario della mostra mercato del tartufo

Dopo un anno di stop causa Covid torna 'Nero Norcia'. L'amministrazione comunale sta infatti lavorando alla prossima edizione (la 58ª), che andrà in scena nel week end tra il 25 e il 27 febbraio.

Al centro della 'Mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina' ci saranno le eccellenze agro alimentari del territorio, a partire dal tartufo nero pregiato. “I nostri uffici - spiega il sindaco Nicola Alemanno - stanno lavorando per un appuntamento importante per la nostra città, sia dal punto di vista turistico che gastronomico. Anche se in forma ridotta, proiettato alla 60esima edizione”.