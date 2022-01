Coronavirus, a Bevagna test gratis per gli studenti: come fare

Coronavirus, a Bevagna test gratuiti per gli studenti. Lo screening gratuito di massa, spiega il Comune, "interesserà tutta la popolazione scolastica (alunni, personale docente e Ata, genitori e nonni) e tutti i cittadini interessati. L'obiettivo è chiaramente quello di permettere ai ragazzi delle scuole di Bevagna un rientro in classe sereno, considerato l'aumento dei casi positivi da Covid-19 a cui si sta assistendo in Umbria negli ultimi giorni. Ma, più in generale, lo screening rivolto alla popolazione permetterà un importante tracciamento del territorio. I test si svolgeranno dal 5 al 9 gennaio, prima del rientro dalle vacanze natalizie. Lo screening gratuito, se necessario, si protrarrà fino a metà gennaio".

"L'amministrazione comunale – spiega il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa – ha acquisito la disponibilità di medici di medicina generale, medici in quiescenza, personale infermieristico e volontari. Vogliamo ringraziarli per la disponibilità e per l'alto senso di comunità che esprimono".

Lo screening si svolgerà sotto la supervisione della Sanità regionale, alla quale i medici di medicina generale invieranno gli esiti degli antigenici, attraverso la piattaforma ECWMED. "A Bevagna – sottolinea il primo cittadino – il Coc non è mai stato chiuso durante l'emergenza sanitaria, e ora risponderà alla richiesta di partecipare al 'contact tracing' da parte del Centro di salute regionale per contribuire a migliorare la situazione del tracciamento in Umbria. Ci si sarebbe comunque aspettati, dopo due anni di pandemia – conclude il sindaco Annarita Falsacappa -, che non si dovesse lavorare in condizioni di emergenza e che la Regione avesse programmato, con i sindaci umbri, un piano di intervento da applicare in situazioni di graduale difficoltà".



COME FARE – I cittadini interessati possono prenotare il test gratuito contattando il Centro operativo Comunale, telefonando ai numeri: 0742/360848 – 3351337438 (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,00) oppure scrivendo una mail a polizialocale@comune.bevagna.pg.it. Lo screening verrà effettuato a Bevagna, presso gli impianti sportivi di via Alarico Palmieri (utilizzando il modulo concluso da poche settimane) da mercoledì 8 gennaio a domenica 9 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.