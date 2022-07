Corciano, lavori per oltre un milione di euro alla rete idrica di Taverne

Un milione e centomila euro circa di lavori per la ristemazione idraulica di Taverne grazie a un bando ministeriale vinto dal Comune di Corcia. "Si tratta di lavori - commenta il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Lorenzo Pierotti - che riguardano la messa in sicurezza idraulica di un'area molto delicata, all'ingresso nel nostro territorio venendo da Magione, e che aveva avuto molti problemi nel corso degli anni".

I lavori attualmente in corso riguardano l'intubamento in sicurezza del fosso principale e la definitiva sistemazione del reticolo idrico primario e secondario, con relativo adeguamento anche del sistema dei sottoservizi. "La capacità di attrarre risorse esterne al bilancio comunale - spiega il sindaco Cristian Betti - è fondamentale. In questo caso parliamo di fondi diretti del Ministero che abbiamo saputo portare sul territorio, per risolvere il problema idraulico, atavico nella zona".