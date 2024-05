Corciano, il palazzetto di San Mariano dedicato al professor Giorgio Piselli

Il palazzetto dello sport di San Mariano, da oggi, ha ufficialmente un nuovo nome. La struttura, infatti, è stata intitolata a Giorgio Piselli, storico insegnante di educazione fisica nelle scuole del territorio e altrettanto storico allenatore di basket, per anni sulla panchina di Perugia. "Oggi abbiamo aggiunto un mattoncino alla nostra storia locale. Un ricordo indelebile di chi ha dato tanto al nostro territorio e ad almeno 3 generazioni di ragazze e ragazzi. Caro Prof. Giorgio Piselli, il "tuo" palazzetto porterà per sempre il tuo nome". Questa è la dedica che il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, affida alla sua pagina social al docente, prematuramente scomparso. "Un caro abbraccio alla moglie Rosella e alla figlia Cristina e grazie di cuore ai tanti ex colleghi e amici di Giorgio presenti stamattina".