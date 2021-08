Girasole a Corciano, al via il restyling  del parcheggio che passa da privato a pubblico

Un nuovo e grande parcheggio sarà a disposizione della città di Corciano. Posto in una zona contigua a scuole, Chiesa e centro commerciale di San Mariano, verrà sottoposto ad un attento restyling per il quale è stata prevista la somma di 100mila euro. Agli occhi di tutti, quello spazio era percepito come un parcheggio pubblico, centralissimo e pienamente vissuto, eppure, fino alla fine del 2019, non era di proprietà pubblica. Uno stallo che si perpetuava da oltre 40 anni.

“Volevamo intervenire già nel 2020, ma il Covid ha dettato la priorità degli investimenti diretti perlopiù verso l’ampliamento degli spazi nei nostri poli scolastici - spiega il vicesindaco Lorenzo Pierotti - Non è facile dire in poche righe perché questo spazio non appartenesse al Comune, ma ci proverò". "Quando è stato presentato nel 1963, il progetto ‘Girasole’ (l’intero quartiere è stato proposto con un unico progetto da circa un milione di metri cubi) - prosegue - non prevedeva aree pubbliche, o meglio, prevedeva l’uso pubblico, ma ogni area, come appunto quel parcheggio, era e doveva rimanere di proprietà privata“. I proprietari erano alcune aziende costruttrici ed i primissimi acquirenti dei negozi del centro commerciale.

“Una situazione molto ingarbugliata – riconosce Pierotti – per questo le varie amministrazioni che si sono succedute negli anni non sono mai potute intervenire per migliorare la situazione di quello che è a tutti gli effetti il parcheggio più utilizzato per gli utenti di scuole, chiesa e centro commerciale del quartiere. Da qui, l’impegno dell’attuale amministrazione, che non solo dispone di amministratori che cercano di dare ogni giorno il massimo, ma anche dipendenti efficienti e dediti al lavoro per il territorio“.

Nella manovra di bilancio, votata dal consiglio comunale di giovedì 26 agosto, conclude il vicesindaco “ è stata prevista una somma significativa, 100.000 euro, necessaria a migliorare la qualità dell’intera area, sia sotto il punto di vista funzionale che dell’arredo urbano, finalmente ribadisco, dopo oltre 40 anni. Nelle prossime settimane, l’area lavori pubblici del comune predisporrà la gara di appalto ed i lavori saranno eseguiti entro la fine dell’anno.”