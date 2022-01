Corciano sempre più borgo d'oro: altri fondi per una pavimentazione storica al posto del catrame. Il progetto

Altri 100mila euro di fondi per rendere più bello e funzionale il centro storico di Corciano. L'annuncio porta la firma del vicesindaco Lorenzo Pierotti, che ha spiegato che dal 17 gennaio iniziata la sostituzione della pavimentazione di alcuni vicoli del centro storico, finora in conglomerato bitumoso, per renderli più belli e consoni al contesto che li circonda. Si tratta, in particolare, di Via Innamorati, Via della Fornace, Via Breve e Via Chiusa. Un intervento che oltre ad aggiungersi a quanto effettuato finora, ne ripropone le stesse modalità e le completa.

“Nel corso del 2021 – aggiunge Pierotti - è stata sistemata la strada perimetrale sotto le mura del castello con asfalto ecologico, la nuova pavimentazione in calcestruzzo spazzolato con fibre in Via delle Mandorle, la passeggiata con vista panoramica che costeggia le mura perimetrali del castello medievale. Da sempre in terra battuta e stabilizzato, finalmente completamente pavimentata e fruibile da cittadini e visitatori del centro storico”.

Non finisce comunque qui, conclude il Vicesindaco “il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale hanno intenzione di migliorare ancora il centro storico, rendendolo sempre più bello ed accogliente e portando gli investimenti nel biennio 2021/2022 a circa 500mila euro in totale”.