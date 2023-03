Corciano, gli studenti del Benedetto Bonfigli sul tetto dell’Umbria. Vinto il Campionato Studentesco di Calcio a 5. Tutti i nomi

Gli alunni dell’Istituto Benedetto Bonfigli di Corciano, hanno vinto i Giochi Sportivi Studenteschi dopo aver superato le fasi distrettuali ed interdistrettuali. Solo la settimana scorsa i ragazzi avevano conquistato il titolo di Campioni Provinciali incontrando in un triangolare Assisi 2, Bastia e Foligno. La squadra guidata dai professor Fabrizio Quaglietti e Ireneo Adamo, al cospetto degli spalti gremiti del palazzetto dello sport di San Mariano, battendo l’Istituto Comprensivo Petrucci di Montecastrilli, campione per la provincia di Terni, ha conquistato meritatamente il titolo di Campione Regionale di Calcio a 5.

Gli alunni hanno ricevuto le medaglie e la coppa dal responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale Lorenzo Bertinelli. La notizia ha riempito di gioia tutto lo staff della scuola, specialmente i docenti, che specialmente nella fase cruciale, ovvero quella provinciale, hanno contribuito in modo fattivo con la loro presenza e disponibilità tra gli spalti e non. Il Dirigente Scolastico Daniele Gambacorta, che aveva creduto nella possibilità reale di vittoria fin dalle prime battute, ringrazia i genitori degli alunni coinvolti, per la collaborazione, la partecipazione e l’interessamento dimostrati in ogni fase anche organizzativa. In particolare, i genitori degli alunni delle sedi di Corciano e Mantignana che hanno accompagnato e seguito i figli sia durante le partite che durante gli allenamenti collegiali. Un risultato che rappresenta il coronamento dell’ottima sinergia tra scuola e famiglia.

I Campioni Regionali sono: Leonardo Nicolas Petre, Daniel Lozano Balata e Matteo Magistrato (3 A di San Mariano); Federico Carlani, Andrea Sabatino e Alfredo Cozzetto (3B di San Mariano);Bodi Skerdian (3C di San Mariano);Pietro Costantini, Lorenzo Farfara e Luigi Falleri (3E di San Mariano);Mattia Vaselli (3F di San Mariano);Davide Penchini (3B di Corciano); Joele Anchiante Ticona (3C di Corciano);Giovanni Faina e Francesco Stelli (3 A di Mantigna).