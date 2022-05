Dal Colle della Trinità a Solomeo, Corciano "borgo sicuro": polizia in prima linea contro il crimine

L'operazione Borghi sicuri è arrivata a Corciano. La polizia, con l'impiego del Reparto prevenzione crimine, ha svolto controlli straordinari in tutto il territorio del comune.

Le verifiche hanno interessato il Colle della Trinità, Mantignana e Solomeo nello specifico. Interessando in particolare le aree verdi e in quelle commerciali, nonché nelle zone residenziali più isolate. Verifiche anche lungo le principali strade e in bar e locali pubblici. Sono state 43 le persone identificate, 21 i mezzi controllati.