Corciano, il parco "Luigetti" di Ellera diventa area fitness. Le foto

È ufficialmente terminato l’allestimento di una nuova area fitness al parco Luigetti di Ellera. Il nuovo spazio, all’aperto e attrezzato, è stato finanziato con risorse del Pnrr. "Le operazioni, compreso il rifacimento di tutti i viali interni al parco - dice l’assessore Stefano Gabrielli - sono state concluse in meno di un mese. L’area, pronta e accessibile, gratuitamente, a tutti, è dotata di diversi attrezzi per l’allenamento, disposti su un tappeto antitrauma, due su sette utilizzabili anche da persone con disabilità”.

“Lo scopo dell’intervento - aggiunge l'assessore allo sport Francesco Cocilovo - eseguito a ridosso del palazzetto dello sport di Ellera, è offrire ai fruitori un angolo urbano per lo street workout, un’attività fisica che prevede zero costi e favorisce, oltre alla diffusione di un corretto stile di vita, l’aggregazione sociale. Nel progetto è’ stata prevista la predisposizione di un’attrezzatura inclusiva, riservata ai disabili, per non tralasciare l’aspetto cruciale della partecipazione di tutti alla pratica sportiva, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità”. Sul punto concorda il sindaco Lorenzo Pierotti “sport e inclusività - dice - sono due punti fondamentali del nostro programma e della nostra azione amministrativa. Grazie a questo ulteriore finanziamento, ottenuto con il nostro impegno e con la competenza del nostro ufficio tecnico, siamo riusciti a congiungere i due elementi, concretizzando un’opera di grande valore e utilità per il territorio e per i cittadini - rimarca il sindaco - L’area è nuova, moderna e, soprattutto, gratuita. Lo sport per tutti non è solo un principio, ma un modello da seguire. Noi ne siamo fermamente convinti e continueremo ad orientarci verso questa direzione”.