Corciano, accordo per far diventare il comune plastic free. Premio speciale per Stella Biancardi, cacciatrice dei "rifiuti selvaggi": oltre 2000kg

Firmato protocollo per liberare Corciano dalla plastica e un riconoscimento per la battaglia pro-ambiente per Stella Blacardi che in questi anni, grazie a delle iniziative mirate, ha permesso di recuperare migliaia di rifiuri abbandonati. A Stella oltre che una pergamena commemorativa, il sindaco Betti ha ancora donato il “Grosso”, la storica moneta corcianese. Un dono che solitamente viene riservato alle personalità che si sono contraddistinte per le loro attività.“E’ un doveroso risconoscimento per l’attività svolta da Stella – ha detto Betti - un impegno costante e totalmente gratuito, quello della nostra concittadina, che in pochi anni ha saputo coagulare intorno a sé le energie positive di tanti volontari. La firma del protocollo suggella una collaborazione che ha radici lontane e che faremo in modo di rafforzare nel futuro“.

Emozionata, la referente di Plastic Free ha replicato “sono stata invitata a formalizzare un rapporto già solido di reciproca stima e impegno. Ringrazio – ha aggiunto - la fantastica amministrazione comunale per il sostegno a tutte le attività Plastic Free, alla tempestività nel contrastare gli abbandoni di rifiuti segnalati oltre che alla grande cura e impegno che dimostra nei confronti dell'ambiente. Un grazie immenso – l’ulteriore riflessione di Stella - a tutti i volontari che partecipando agli eventi di clean up nel territorio corcianese hanno reso possibile l'incredibile risultato di 2198 kg di rifiuti rimossi dall'ambiente solo a San Mariano che finalmente avranno un corretto smaltimento. Insieme ce la faremo!”