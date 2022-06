INVIATO CITTADINO - Festa della Musica alla "Rodari" di Corciano per avvicinare al pentagramma bambini e ragazzi

Biblioteca Rodari di Corciano. Festa della Musica. Per avvicinare al pentagramma bambini e ragazzi. Si chiama Promus ed è proprio “a favore della musica” l’iniziativa tenuta alla Commenda di San Mariano. Evento voluto dal direttore artistico Francesca Orabona, validamente affiancata dai colleghi Giovanni Baldassarri, Gabriele Margaritelli ed Emanuela Sinigaglia.

Una rassegna di piccoli talenti, educati principalmente al pianoforte, ma anche a fiati come il clarinetto e il sax, e pure alle percussioni. Tutto sotto gli auspici della Musa Euterpe il cui nome, alla lettera, vale “colei che rallegra”.

E di allegria ce n’è stata tanta, insieme a parecchio impegno e una valanga d’emozione. Dei genitori, non meno che di bambini e ragazzi.

Che rispondono ai nomi di Mikole Tozzi, Iris Shytermeja, Sara Viti, Rodrigo Peccetti, Francesca Faina, Emma Stortoni, Davide, Sofia e Letizia Mezzetti, Matteo Viti, Francesco Stellini, Rita Schiaroli, Antonio Puopolo, Elena Carlen, Jacopo Brunetti e Maria Grazia Lupattelli.

Un’ora o poco più in cui i talenti in erba si sono sentiti protagonisti. Di un’avventura formativa che si dipana per tutto l’anno e che trova nel saggio di fine anno il suo culmine e la sua festa. Perché la festa è ovunque cultura, educazione, formazione… si coniugano efficacemente con la parola musica.