Todi, alla guida ubriachi e drogati: due automobilisti nei guai

Gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia hanno intensificato i servizi di controllo nel fine settimana sulle principali arterie della provincia, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche ed uso di sostanze stupefacenti.

Due i conducenti fermati e denunciati perché trovati alla guida con sintomi di alterazione psico fisica.

Un rumeno di 26 anni che alla vista della pattuglia ha tentato di fuggire è stato raggiunto e fermato in sicurezza dagli operatori del Distaccamento della Polizia Stradale di Todi. Dopo la positività riscontrata tramite l’apposito “kit”, con i quali è stato effettuato un rapido test preliminare per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, gli agenti hanno sottoposto il giovane al test dell’etilometro che ha dato esito positivo. Infatti, il 26enne è risultato avere un tasso alcolemico quasi 4 volte superiore al limite consentito. Per questo motivo, nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con contestuale sospensione della patente da 1 a 2 anni e revisione per verifica dei requisiti psico-fisici. Il veicolo, invece, è stato affidato ad un’altra persona - indicata dal denunciato - risultata essere idonea alla guida.

Un italiano di 30 anni è stato fermato dai poliziotti del Distaccamento della Polizia Stradale di Todi, con evidenti sintomi di alterazione psicofisica, tipici dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Sentito in merito dai poliziotti, il ragazzo ha confermato di aver fatto uso di stupefacenti prima di porsi alla guida del veicolo, consegnando spontaneamente una sostanza vegetale – verosimilmente “marijuana” – e una sigaretta artigianale.

Invitato a sottoporsi ad accertamenti presso una struttura sanitaria, il 30enne è stato poi denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope, con contestuale sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni. Al ragazzo è stata anche contestata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per uso di sostanze stupefacenti.